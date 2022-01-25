"Кожен має вміти поводитися зі зброєю": у Львові провели стрілецький вишкіл – потужне відео
Джерело:фейсбук Андрія Садового
Почали проводити вишколи з поводження зі зброєю для львів'ян. В ролі інструкторів виступають ветерани війни на Донбасі.
Перші навчання пройшли 25 січня та в них взяли участь працівники комунальних установ. Мовиться про тих, хто забезпечує критичну інфраструктуру міста.
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Наступними стрілятимуть на полігоні учні 8 – 11 класів місцевих шкіл. Про це повідомив на своїх сторінках мер Львова Андрій Садовий.
Запланували й інші навчання
За словами мера, поводження зі зброєю є вкрай необхідним вмінням. Окрім цього, також невдовзі мають початися й інші вишколи для жителів міста.
Це відновлення навичок володіння зброєю та навчання тих, хто цих навичок немає. Другий блок – курси надання медичної допомоги. Вони розпочнуться вже цього тижня
– зазначив Андрій Садовий.
Він також висловив слова подяки ветеранам, які долучилися до тренувань. За його словами, такі навчання містян є основою протидії всім загрозам. Вони проводяться в координації з органами територіальної оборони.
Стрілецький вишкіл жителів Львова 25 січня: дивіться відеоЗверніть увагу! Вишколи є частиною програми підготовки громади до національного спротиву, яку підготувала ЛМР. У документі передбачений план дій та підготовки у випадку розгортання повномасштабних військових дій на території України.
Як на це відреагували в мережі
Під публікацією мера одразу з'явилося чимало коментарів. Переважно там висловили підтримку такій ініціативі. Кілька коментарів, які залишили під дописом:
- Дуже мудре рішення на місцевому рівні. Добре б такі школи у кожному місті зробити.
- Хороша ідея, кажіть локацію, з великим задоволенням покращу свої навички.
- Ось одне місто дійсно готується до оборони.
- Хотів би щоб така школа була у Вінниці!
- Так повинно бути скрізь, у кожному місті, в кожному селі. Беріть приклад!
- Пане Садовий, запросіть до Львова всіх депутатів з верховної ради. Нехай теж вчаться.
- Хочеш миру, готуйся до війни. Молодці!
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Читайте повний текст допису з фейсбуку Андрія Садового:
Кожен українець має вміти поводитись зі зброєю. Тому від сьогодні почали стрілецький вишкіл для львів'ян.
Дякуємо ветеранам російсько-української війни, які нам у цьому допомагають.
Все це для безпеки та оборони наших людей і нашої країни.