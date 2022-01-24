Навчання почнуться з 25 січня. Міська рада готує програму підготовки львівської громади до національного спротиву.

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У документі буде передбачений план дій та підготовки у випадку розгортання повномасштабних військових дій на території України.

Залучать старшокласників

Мер Львова Андрій Садовий наголосив, що важливо, аби кожен львів'ян знав, як правильно поводитись зі зброєю та захиститись.

Спочатку навчання проведуть для працівників міської ради, а також комунальних установ. Коли відновляться очні заняття у школах, окремий військовий вишкіл пройдуть учні 8 – 11 класів.

В Україні формують підрозділи тероборони

З 1 січня 2022 року набув чинності закон "Про основи національного спротиву". Він передбачає створення Сил територіальної оборони.

Міністр оборони Олексій Резніков розповів, що підрозділи вже формують. Вже з 15 січня вони отримали зброю. Спочатку – у прикордонних областях, а до лютого отримають в інших регіонах.

До речі, Командування сил тероборони вже сформовано. Має бути 4 регіональних управління: Схід, Захід, Південь та Північ. Президент Володимир Зеленський призначив бригадного генерала Юрія Галушкіна командувачем сил тероборони.