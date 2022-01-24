Учения начнутся с 25 января. Городской совет готовит программу Подготовки львовской общины к национальному сопротивлению.

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В документе будет предусмотрен план действий и подготовки в случае развертывания полномасштабных военных действий на территории Украины.

Привлекут старшеклассников

Мэр Львова Андрей Садовый отметил, что важно, чтобы каждый львовян знал, как правильно обращаться с оружием и защититься.

Сначала учения проведут для работников городского совета, а также коммунальных учреждений. Когда возобновятся очные занятия в школах, отдельную военную выучку пройдут ученики 8 – 11 классов.

В Украине формируют подразделения теробороны

С 1 января 2022 года вступил в силу закон "Об основах национального сопротивления". Он предусматривает создание Сил территориальной обороны.

Министр обороны Алексей Резников рассказал, что подразделения уже формируют. Уже с 15 января они получили оружие. Сначала – в приграничных областях, а к февралю получат в других регионах.

Кстати, Командование сил теробороны уже сформировано. Будет 4 региональных управления: Восток, Запад, Юг и Север. Президент Владимир Зеленский назначил бригадного генерала Юрия Галушкина командующим сил тероборони.

Важно! В последнее время в инфопространстве стало больше сообщений об угрозах нападения России. Однако Вооруженные Силы Украины готовы противостоять агрессии Кремля и защищать нашу землю. К тому же международные партнеры поддерживают суверенитет, территориальную целостность Украины и готовы вводить против России новые усиленные санкции.

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