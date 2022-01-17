Козицький – найбідніший серед усіх очільників ОДА в Україні

Очільник Львівської обласної державної адміністрації Максим Козицький за грудень 2021 року отримав 63 889 гривень зарплати. Це найменше серед усіх керівників облдержадміністрацій.

Дещо випередив Козицького голова Херсонської ОДА Геннадій Лагута, який отримав 67 667 гривень. Менше за очільника Львівської ОДА отримав голова Харківської ОДА Олег Синєгубов, який за 4 дні грудня 2021 року заробив 11 278 гривень.

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Нижчу зарплату як у Козицького отримав голова Закарпатської ОДА, але цю суму він отримав за пів місця роботи.



Зарплати голів ОДА / Інфографіка "Слова і діла"

Хто заробив найбільше

Синєгубов до 24 грудня 2021 року очолював Полтавську ОДА, де з початку місяця заробив 150 501 гривню. Через це зарплата Синєгубова склала 161 779 гривень за місяць. Це найбільше серед українських очільників ОДА.

Після Синєгубова за рівнем доходів такі держслужбовці:

голова Рівненської обласної державної адміністрації Віталій Коваль (136 188 гривень);

голова Сумської обласної державної адміністрації Дмитро Живицький (136 328 гривень).

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