Несколько опередил Козицкого председатель Херсонской ОГА Геннадий Лагута, который получил 67 667 гривен. Меньше главы Львовской ОГА получил председатель Харьковской ОГА Олег Синегубов, который за 4 дня декабря 2021 года заработал 11 278 гривен.

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Более низкую зарплату чем у Козицкого получил председатель Закарпатской ОГА, но эту сумму он получил за пол места работы.



Зарплаты председателей ОГА / Инфографика "Слова и дела"

Кто заработал больше всего

Синєгубов до 24 декабря 2021 года возглавлял Полтавскую ОГА, где с начала месяца заработал 150 501 гривну. Из-за этого зарплата Синегубова составила 161 779 гривен за месяц. Это больше всего среди украинских руководителей ОГА.

После Синегубова по уровню доходов такие госслужащие:

председатель Ровенской областной государственной администрации Виталий Коваль (136 188 гривен);

председатель Сумской областной государственной администрации Дмитрий Живицкий (136 328 гривен).

Для сравнения. Сейчас минимальная зарплата в Украине составляет 6,5 тысячи гривен. В октябре 2022 года она должна вырасти до 6,7 тысячи гривен. По данным Госстата, в октябре 2021 года средняя зарплата в Украине составила 14 045 гривен.

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