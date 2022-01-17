Несколько опередил Козицкого председатель Херсонской ОГА Геннадий Лагута, который получил 67 667 гривен. Меньше главы Львовской ОГА получил председатель Харьковской ОГА Олег Синегубов, который за 4 дня декабря 2021 года заработал 11 278 гривен.

К теме Вдвое больше, чем Зеленский: какую зарплату получил Шмыгаль в 2021 году на посту премьера

Более низкую зарплату чем у Козицкого получил председатель Закарпатской ОГА, но эту сумму он получил за пол места работы.

Зарплати, гроші, голови ОДА
Зарплаты председателей ОГА / Инфографика "Слова и дела"

Кто заработал больше всего

Синєгубов до 24 декабря 2021 года возглавлял Полтавскую ОГА, где с начала месяца заработал 150 501 гривну. Из-за этого зарплата Синегубова составила 161 779 гривен за месяц. Это больше всего среди украинских руководителей ОГА.

После Синегубова по уровню доходов такие госслужащие:

  • председатель Ровенской областной государственной администрации Виталий Коваль (136 188 гривен);
  • председатель Сумской областной государственной администрации Дмитрий Живицкий (136 328 гривен).

У кого вырастут доходы в 2022 году: смотрите видео