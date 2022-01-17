Дещо випередив Козицького голова Херсонської ОДА Геннадій Лагута, який отримав 67 667 гривень. Менше за очільника Львівської ОДА отримав голова Харківської ОДА Олег Синєгубов, який за 4 дні грудня 2021 року заробив 11 278 гривень.
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Нижчу зарплату як у Козицького отримав голова Закарпатської ОДА, але цю суму він отримав за пів місця роботи.
Зарплати голів ОДА / Інфографіка "Слова і діла"
Хто заробив найбільше
Синєгубов до 24 грудня 2021 року очолював Полтавську ОДА, де з початку місяця заробив 150 501 гривню. Через це зарплата Синєгубова склала 161 779 гривень за місяць. Це найбільше серед українських очільників ОДА.
Після Синєгубова за рівнем доходів такі держслужбовці:
- голова Рівненської обласної державної адміністрації Віталій Коваль (136 188 гривень);
- голова Сумської обласної державної адміністрації Дмитро Живицький (136 328 гривень).
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