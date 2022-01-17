Дещо випередив Козицького голова Херсонської ОДА Геннадій Лагута, який отримав 67 667 гривень. Менше за очільника Львівської ОДА отримав голова Харківської ОДА Олег Синєгубов, який за 4 дні грудня 2021 року заробив 11 278 гривень.

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Нижчу зарплату як у Козицького отримав голова Закарпатської ОДА, але цю суму він отримав за пів місця роботи.



Зарплати голів ОДА / Інфографіка "Слова і діла"

Хто заробив найбільше

Синєгубов до 24 грудня 2021 року очолював Полтавську ОДА, де з початку місяця заробив 150 501 гривню. Через це зарплата Синєгубова склала 161 779 гривень за місяць. Це найбільше серед українських очільників ОДА.

Після Синєгубова за рівнем доходів такі держслужбовці:

голова Рівненської обласної державної адміністрації Віталій Коваль (136 188 гривень);

голова Сумської обласної державної адміністрації Дмитро Живицький (136 328 гривень).

Для порівняння. Наразі мінімальна зарплата в Україні становить 6,5 тисячі гривень. У жовтні 2022 року вона має зрости до 6,7 тисячі гривень. За даними Держстату, у жовтні 2021 року середня зарплата в Україні склала 14 045 гривень.

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