Сума за грудень була також однією з найбільших у році – вона становила понад 55 тисяч гривень. У середньому Шмигаль щомісяця у 2021 році заробляв близько 45 тисяч гривень.

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Зарплата Шмигаля у 2021 році

Січень – 47 293, 75 гривні;

Лютий – 44 299, 15 гривень;

Березень – 41 833, 84 гривні;

Квітень – 45 179, 19 гривень;

Травень – 44 299, 15 гривень;

Червень – 44 361, 28 гривня;

Липень – 45 323, 09 гривні;

Серпень – 44 646, 82 гривень;

Вересень – 44 655, 81 гривень;

Жовтень – 47 332, 10 гривні;

Листопад – 57 157, 83 гривень;

Грудень – 55 393, 64 гривні.

При цьому зарплату очільника Кабміну формують з посадового окладу, індексації доходу та заробітної плати під час відрядження. Податку Шмигаль платить більше 10 тисяч гривень щомісяця.

Скільки у 2021 році заробили інші чиновники

На посаді очільника Офісу Президента Андрій Єрмак протягом 2021 року заробив більш ніж 563 тисячі гривні. З цієї суми він сплатив майже 110 тисяч гривень податків.

Володимир Зеленський упродовж 2021 року на посаді президента заробив 336 тисяч гривень. З цієї суми політик сплатив понад 65 тисяч податків та зборів. Посадовий оклад Зеленського – 28 тисяч гривень. Надбавок та премій президент не отримував.

Керівник апарату Офісу Президента Марія Вітушок за 2021 рік отримала 854 817,34 гривні. А прессекретар президента Сергій Никифоров – 370 831,46 гривні зарплати.

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