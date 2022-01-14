Сумма за декабрь была также одной из крупнейших в году – она составляла более 55 тысяч гривен. В среднем Шмигаль ежемесячно в 2021 году зарабатывал около 45 тысяч гривен.

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Зарплата Шмыгаля в 2021 году

Январь – 47 293,75 гривны;

Февраль – 44 299,15 гривен;

Март – 41 833,84 гривны;

Апрель – 45 179,19 гривен;

Май – 44 299,15 гривен;

Июнь – 44 361,28 гривна;

Июль – 45 323,09 гривны;

Август – 44 646,82 гривен;

Сентябрь – 44 655,81 гривен;

Октябрь – 47 332,10 гривны;

Ноябрь – 57 157,83 гривен;

Декабрь – 55 393,64 гривны.

При этом зарплату главы Кабмина формируют из должностного оклада, индексации дохода и заработной платы во время командировки. Налога Шмигаль платит более 10 тысяч гривен ежемесячно.

Сколько в 2021 году заработали другие чиновники

На посту главы Офиса Президента Андрей Ермак в течение 2021 года заработал более 563 тысяч гривен. Из этой суммы он уплатил почти 110 тысяч гривен налогов.

Владимир Зеленский в течение 2021 года на посту президента заработал 336 тысяч гривен. Из этой суммы политик уплатил более 65 тысяч налогов и сборов. Должностной оклад Зеленского – 28 тысяч гривен. Надбавок и премий президент не получал.

Руководитель аппарата Офиса Президента Мария Витушок за 2021 год получила 854 817,34 гривны. А пресс-секретарь президента Сергей Никифоров – 370 831,46 гривны зарплаты.

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