О зарплате Ермака, а также заместителях главы Офиса Президента, 24 каналу рассказали в ответ на запрос.

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Зарплата Ермака в 2021 году

За 2021 год Ермак на посту главы ОП заработал 563 675,21 гривны. Его должностной оклад составляет 169 979,99 гривны. То есть остальные полученные деньги – премии и надбавки.

В течение года Ермак уплатил налоги на сумму в 109 916,67 гривны.


Зарплата Ермака в 2021 году / 24 канал

Зарплаты заместителей руководителя ОП

  • Юлия Соколовская заработала в 2021 году 554 819,40 гривны;
  • Андрей Смирнов – 462563,10 гривны;
  • Кирилл Тимошенко – 495 626,68 гривны;
  • Игорь Жовква – 609 807,36 гривны;
  • Роман Машовец – 562 981,11 гривны;
  • Олег Татаров – 472 839,67 гривны;
  • Игорь Брусил – 470 267,17 гривны;
  • Андрей Сибига – 354 860,85 гривны;
  • Алексей Днепров – 258 028,57 гривны;
  • Ростислав Шурма – 38526,71 гривны.

Руководитель аппарата Офиса Президента Мария Витушок получила 854 817,34 гривны. А пресс-секретарь президента Сергей Никифоров – 370 831,46 гривны зарплаты.

Зарплата заместителей главы ОП в 2021 году / 24 канал