О зарплате Ермака, а также заместителях главы Офиса Президента, 24 каналу рассказали в ответ на запрос.
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Зарплата Ермака в 2021 году
За 2021 год Ермак на посту главы ОП заработал 563 675,21 гривны. Его должностной оклад составляет 169 979,99 гривны. То есть остальные полученные деньги – премии и надбавки.
В течение года Ермак уплатил налоги на сумму в 109 916,67 гривны.
Зарплата Ермака в 2021 году / 24 канал
Зарплаты заместителей руководителя ОП
- Юлия Соколовская заработала в 2021 году 554 819,40 гривны;
- Андрей Смирнов – 462563,10 гривны;
- Кирилл Тимошенко – 495 626,68 гривны;
- Игорь Жовква – 609 807,36 гривны;
- Роман Машовец – 562 981,11 гривны;
- Олег Татаров – 472 839,67 гривны;
- Игорь Брусил – 470 267,17 гривны;
- Андрей Сибига – 354 860,85 гривны;
- Алексей Днепров – 258 028,57 гривны;
- Ростислав Шурма – 38526,71 гривны.
Руководитель аппарата Офиса Президента Мария Витушок получила 854 817,34 гривны. А пресс-секретарь президента Сергей Никифоров – 370 831,46 гривны зарплаты.
Зарплата заместителей главы ОП в 2021 году / 24 канал