Про зарплату Єрмака, а також заступників глави Офісу Президента, 24 каналу розповіли у відповідь на запит.

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Зарплата Єрмака у 2021 році

Загалом за 2021 рік Єрмак на посту глави ОП заробив 563 675,21 гривні. Його посадовий оклад становить 169 979,99 гривні. Тобто решта отриманих грошей – премії та надбавки.

Протягом року Єрмак сплатив податків на суму у 109 916,67 гривні.



Зарплата Єрмака у 2021 році / 24 канал

Зарплати заступників очільника ОП

Юлія Соколовська заробила у 2021 році 554 819,40 гривні;

Андрій Смирнов – 462 563,10 гривні;

Кирило Тимошенко – 495 626,68 гривні;

Ігор Жовква – 609 807,36 гривні;

Роман Машовець – 562 981,11 гривні;

Олег Татаров – 472 839,67 гривні;

Ігор Брусило – 470 267,17 гривні;

Андрій Сибіга – 354 860,85 гривні;

Олексій Дніпров – 258 028,57 гривні;

Ростислав Шурма – 38 526,71 гривні.

Керівник апарату Офісу Президента Марія Вітушок отримала 854 817,34 гривні. А прессекретар президента Сергій Никифоров – 370 831,46 гривні зарплати.

Зарплата заступників глави ОП у 2021 році / 24 канал

Зверніть увагу! Володимир Зеленський на посту президента країни у 2021 році заробив 336 тисяч гривень. З цієї суми політик сплатив понад 65 тисяч податків та зборів. Посадовий оклад глави держави становив 28 тисяч гривень.