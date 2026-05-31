Чекає на свого Героя: у Львові сім'ї полонених і зниклих безвісти встановили "крісло надії"

На площі Ринок у Львові 30 травня відкрили інсталяцію "Місце надії". Вона виконана у вигляді стільця, навколо якого розміщені близько 450 жетонів з іменами українських військових. Коли дме вітер, жетони починають дзвеніти, створюючи символічний звук, що нагадує про тих, кого чекають.

Про таке поінформував мер міста Андрій Садовий.

Що відомо про встановлену пам'ятку?

Ідея цього простору виникла в родин зниклих безвісти та полонених захисників. Дерев'яний стілець символізує порожнє місце, яке залишається за воїном і чекає на його повернення.

Поруч на бруківці розміщено напис: "Місце для тих, кого ми чекаємо". Відкрила інсталяцію мати безвісти зниклого військового Мар'яна Завидівського, який уже понад чотири роки вважається зниклим, символічно прикріпивши перший жетон з іменем свого сина.

За словами міського голови Львова Андрія Садового, це місце покликане нагадувати кожному, хто проходить площею, про зниклих і полонених, а дзвін жетонів має стати своєрідним нагадуванням і закликом не забувати про них.

Стілець, який чекає на свого Героя у Львові

Головний архітектор Львова Антон Коломєйцев зазначив, що простір створили за ініціативи родин військових як символ пам'яті, надії та очікування.

Як зазначили в пресслужбі міськради, нині тут розміщено близько 450 жетонів, і їхня кількість зростатиме, адже родичі продовжують додавати імена своїх близьких. Також поруч висадили "дерево надії", до чого долучилися родини захисників.

Представники громадських об'єднань зазначають, що подібні місця важливі для привернення уваги до проблеми зниклих безвісти та підтримки їхніх сімей.

Зазначимо також, що Львівщина отримала з держбюджету 500,8 мільйона гривень субвенції на житло для військових, ветеранів і родин загиблих захисників. Кошти передадуть громадам області, а через управління ветеранської політики їх спрямують на компенсації за житло для цих категорій громадян.