Крутий прийом для суду, – депутат міськради Львова заявив, що Стахів маніпулює здоров'ям

Антивакцинатора Остапа Стахіва затримали та привезли до суду, а той заявив, що "може померти". Є підозра, що це не більше, ніж маніпуляція.

Про це в ефірі 24 каналу заявив депутат Львівської міськради Ігор Шолтіс. За його словами, Остап Стахів використовує такі прийоми не вперше.

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"Це маніпуляції. На своїх провокаційних кампаніях, які стосувались інших вразливих тем для українського суспільства, Остап цей прийом дуже добре опанував. Думаю, це вищий вияв лицемірства – звертатися до людей, яких поливаєш брудом", – зауважив Шолтіс.

Мовиться про те, що Стахів тепер потребує допомоги медиків у цій ситуації, хоча сам – антивакцинатор.

Доля повернулась так, що тепер йому доводиться повертатися у медичне середовище, яке він дискредитував. Це дуже крутий прийом (маніпулювати здоров'ям – 24 канал), який використовують під час судового розгляду,

– пояснив Шолтіс.

На що скаржився Стахів

За інформацією Шолтіса, Стахів заявляв, що у нього хворе серце. Мовляв, може у будь-який момент померти.

"Казав, що у нього є приступи на основі нервового зриву, погроз і незаконних дій СБУ. Однак чи це відповідає дійсності – це вже глядачі визначать на свій розсуд", – підсумував депутат.

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