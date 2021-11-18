Крутий прийом для суду, – депутат міськради Львова заявив, що Стахів маніпулює здоров'ям
Джерело:24 канал
Антивакцинатора Остапа Стахіва затримали та привезли до суду, а той заявив, що "може померти". Є підозра, що це не більше, ніж маніпуляція.
Про це в ефірі 24 каналу заявив депутат Львівської міськради Ігор Шолтіс. За його словами, Остап Стахів використовує такі прийоми не вперше.
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"Це маніпуляції. На своїх провокаційних кампаніях, які стосувались інших вразливих тем для українського суспільства, Остап цей прийом дуже добре опанував. Думаю, це вищий вияв лицемірства – звертатися до людей, яких поливаєш брудом", – зауважив Шолтіс.
Мовиться про те, що Стахів тепер потребує допомоги медиків у цій ситуації, хоча сам – антивакцинатор.
Доля повернулась так, що тепер йому доводиться повертатися у медичне середовище, яке він дискредитував. Це дуже крутий прийом (маніпулювати здоров'ям – 24 канал), який використовують під час судового розгляду,
– пояснив Шолтіс.
На що скаржився Стахів
За інформацією Шолтіса, Стахів заявляв, що у нього хворе серце. Мовляв, може у будь-який момент померти.
"Казав, що у нього є приступи на основі нервового зриву, погроз і незаконних дій СБУ. Однак чи це відповідає дійсності – це вже глядачі визначать на свій розсуд", – підсумував депутат.
Шолтіс прокоментував ситуацію зі Стахівим: дивіться відео
Що відомо про Остапа Стахіва
- Відомий львів'янин, який прославився антивакцинаторськими поглядами. Ба більше, провокаціями та проплаченими акціями.
- Стахів ще з початку пандемії заявляв, що хвороби не існує. Він переконував у цьому усіх, поширюючи в соцмережах фейки про вакцинацію.
- На початку листопада депутати звернулися в СБУ, адже вважають, що Стахів може призвести до повалення конституційного ладу в Україні. Додали, що, ймовірно, ним керують з Росії.
- Стахіва затримали 18 листопада і відвезли до суду. Той заявив, що "може померти у будь-який день".