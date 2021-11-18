Об этом в эфире 24 канала заявил депутат Львовского горсовета Игорь Шолтис. По его словам, Остап Стахив использует такие приемы не впервые.
К теме Антивакцинатор Остап Стахив не явился на судебное заседание: его разрешили задержать
"Это манипуляции. На своих провокационных кампаниях, которые касались других уязвимых тем для украинского общества, Остап этот прием очень хорошо освоил. Думаю, это высшее проявление лицемерия – обращаться к людям, которых поливаешь грязью", – заметил Шолтис.
Речь идет о том, что Стахив теперь нуждается в помощи медиков в этой ситуации, хотя сам – антивакцинатор.
Судьба повернулась так, что теперь ему приходится возвращаться в медицинскую среду, которую он дискредитировал. Это очень крутой прием (манипулировать здоровьем – 24 канал), который используют во время судебного разбирательства,
– пояснил Шолтис.
На что жаловался Стахив
По информации Шолтиса, Стахив заявлял, что у него больное сердце. Мол, может в любой момент умереть.
"Говорил, что у него есть приступы на основе нервного срыва, угроз и незаконных действий СБУ. Однако соответствует ли это действительности – это уже зрители определят по своему усмотрению", – подытожил депутат.
Шолтис прокомментировал ситуацию со Стахивым: смотрите видео
Что известно про Остапа Стахива
- Известный львовянин, прославившийся антивакцинаторскими взглядами. Более того, провокациями и проплаченными акциями.
- Стахив еще с начала пандемии заявлял, что болезни не существует. Он убеждал в этом всех, распространяя в соцсетях фейки о вакцинации.
- В начале ноября депутаты обратились в СБУ, ведь считают, что Стахив может привести к свержению конституционного строя в Украине. Добавили, что, вероятно, им управляют из России.
- Стахива задержали 18 ноября и отвезли в суд. Тот заявил, что "может умереть в любой день".