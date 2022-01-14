Купа вугілля у багажному відділенні: пасажир потягу Маріуполь – Львів опублікував цікаве відео

У потязі Маріуполь – Львів пасажир виявив у багажному відділенні цікаву знахідку – купу вугілля. Керівництво Укрзалізниці пообіцяло попрацювати з персоналом.

Чоловік хотів покласти під сидіння рюкзак. Однак воно виявилось зайнятим.

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Пасажир знайшов у багажному відділенні вугілля

Пасажир потягу Маріуполь – Львів Антон Панчук на своїй фейсбук-сторінці розповів, що під час поїздки знайшов у багажному відділенні купу вугілля.

Коли хотів покласти рюкзак, а там зайцем їде вугілля. Укрзалізниця, у вас вугілля їздить без квитків в пасажирських вагонах!,

– зауважив чоловік.

В Укрзалізниці оперативно відреагували на звернення пасажира. Там перепросили за негативний досвід, який він отримав.

"Дозвольте нам розібратися в ситуації та виправитися. Будемо вдячні за більш детальну інформацію про Вашу подорож: номер потягу, вагон, місце та дату поїздки", – додали в Укрзалізниці.

Однак Панчук відмовився розповісти, коли та в якому вагоні їхав. Чоловік не хотів, щоб провідник отримав покарання і на цьому усе завершилось.

"Персонал потягу швидко зреагував і виправив ситуацію. Тому, хай просто нарешті запрацює ваша наглядова рада, щоб таких випадків у пасажирів не було!", – підсумував чоловік.

Представник Укрзалізниці пообіцяв, що звернення Панчука візьмуть до уваги.

Дивіться відео з потягу Маріуполь – Львів:

Текст допису Антона Панчука:

Коли хотів покласти рюкзак, а там зайцем їде вугілля. Укрзалізниця, у вас вугілля їздить без квитків в пасажирських вагонах!