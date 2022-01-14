Мужчина хотел положить под сиденье рюкзак. Однако там оказалось занято.

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Пассажир нашел в багажном отделении уголь

Пассажир поезда Мариуполь – Львов Антон Панчук на своей фейсбук-странице рассказал, что во время поездки нашел в багажном отделении кучу угля.

Когда хотел положить рюкзак, а там зайцем едет уголь. Укрзализныця, у вас уголь ездит без билетов в пассажирских вагонах!,

– заметил мужчина.

В Укрзализныци оперативно отреагировали на обращение пассажира. Там извинились за негативны опыт, который тот получил.

"Позвольте нам разобраться в ситуации и исправиться. Будем благодарны за более подробную информацию о Вашем путешествии: номер поезда, вагон, место и дата поездки", – добавили в Укрзализныци.

Однако Панчук отказался рассказать, когда и в каком вагоне ехал. Мужчина не захотел, чтобы проводника наказали, и на этом все закончилось.

"Персонал поезда быстро среагировал и исправил ситуацию. Поэтому, пусть просто, наконец-то, заработает ваш наблюдательный совет, чтобы таких случаев у пассажиров не было!", – подытожил мужчина.

Представитель Укрзализныци пообещал, что обращения Панчука примут во внимание.

Смотрите видео с поезда Мариуполь – Львов:

Текст сообщения Антона Панчука:

Когда хотел положить рюкзак, а там зайцем едет уголь. Укрзализныця, у вас уголь ездит без билетов в пассажирских вагонах!