Левчик повернувся: як у Львові шукали головного кота міста

У приймальні міського голови Львова Андрія Садового живе кіт Левчик. Очільник міста повідомив 7 вересня про його зникнення та пообіцяв винагороду тому, хто знайде "котячого мера". Левчика шукали цілу добу.

Інформацію про зникнення тварини розмістили у мережі, і вона миттєво "розлетілася". Левчика розшукували як працівники мерії, так і небайдужі львів'яни. Врешті його знайшли на вулиці.

До теми Левчик нарешті вдома: котячий мер Львова повернувся у міськраду

Що злякало Левчика

Причиною для зникнення Левчика, ймовірно, стали вибухи. У той день Служба безпеки проводила у центрі Львова навчання. Не обійшлося без масової евакуації та метушні, які могли налякати кота.

"За легендою, кілька умовних терористів проникли в Львівську міську раду і заклали 4 вибухівки. Одна з них спрацювала між поверхами, друга – в дворику міської ради, чим відволікла увагу", – пояснила речниця СБУ у Львівській області Роксолана Яворська.

Львів'яни долучилися до пошуків

У мерії попросили львів'ян допомогти з пошуками Левчика. Шукали весь день і навіть уночі по всьому місту.



Кота Левчика шукали всім містом / Фото з інстаграму lvivcitycat

"Надійшло повідомлення на "Гарячу лінію міста" про те, що буцімто бачили такого кота на Сихові. Я мусив об 11 годині сісти в своє авто. Знайшов кота, але то був не Левчик, бо порода дуже поширена. Таких котів багато, що ускладнило пошуки", – розповів керівник Адміністрації міського голови Львова Євген Бойко.

У кота Левчика є власний профіль в інстаграмі. В сторіз виклали відео, як його витягують з-під веранди.

Щойно побачила його з вікна Ратуші – побігла. Він був на площі Ринок, ховався під верандою. Нам довелося нелегко, тому що він був дуже наляканий, але він нарешті вдома – це головне,

– зазначила провідна спеціалістка Адміністрації міського голови Львова Анастасія Булат.

Історія Левчика

Кіт у Львівській міськраді з'явився у вересні 2020 року. Він заліз на дерево біля кабінету міського голови й не міг спуститися. Йому допомогли та почали шукати господарів. Втім котик був безпритульним, жив на площі Ринок та харчувався у місцевих ресторанах.



Котячий мер Львова зустрічає офіційні делегації / Фото з інстаграму lvivcitycat

Малого залишили у мерії Львова. Назвали Левчиком та призначили на посаду головного кота міста. Відтоді у нього почалося солодке життя у приймальні мера. Він зустрічає офіційні делегації та "веде" інстаграм, де має уже понад 4 тисячі підписників.

Як шукали котячого мера Львова: дивіться відео 24 каналу