У лобовій ДТП на Львівщині загинув житель Прикарпаття: ще 3 людини травмувались

На трасі Мукачево – Рогатин – Львів 29 серпня трапилась смертельна ДТП – лоб у лоб зіштовхнулись Renault 19 та Renaul Megane. Внаслідок аварії загинув 69-річний житель Івано-Франківщини.

Ще 3 людини отримали травми та потрапили до лікарні. Наразі правоохоронці проводять розслідування.

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Автівки зіткнулись на зустрічній

Смертельна аварія трапилась приблизно о 15:48 на трасі Мукачево – Рогатин – Львів у селі Шпильчино.

Водій автівки Renault 19, 69-річний житель Івано-Франківщини, рухаючись у напрямку Львова, виїхав на зустрічну смугу.

Там він лоб у лоб зіштовхнувся з Renaul Megane, за кермом якого перебував 36-річний житель Івано-Франківської області.



Аварія трапилась на зустрічній смузі / Фото "Варта 1"

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Водій загинув на місці

Внаслідок зіткнення водій автомобіля Renault 19 загинув на місці аварії. Ще 3 людини отримали травми. Їх з травмами різного ступеня важкості госпіталізували у 8-у міську клінічну лікарню Львова.

Наразі правоохоронці проводять розслідування. Вони намагаються встановити усі причини та обставини зіткнення.