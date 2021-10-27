Львів з 30 жовтня перейде у червону зону

З 30 жовтня у Львові введуть обмеження червоної зони, а також низку додаткових карантинних обмежень. Посилять карантин для того, щоб у місті покращилася ситуація з коронавірусом.

Офіційне рішення про перехід у червону зону буде 27 жовтня зранку. Про це розповів перший заступник мера Андрій Москаленко під час брифінгу 27 жовтня.

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Ситуація в місті дуже складна

Москаленко каже, що ситуація з коронавірусом у Львові щоразу ускладнюється. Хоч міська влада постійно інвестує в нові кисневі станції та відкриття нових ліжкомісць. Тому з 30 жовтня у Львові точно введуть карантин.

Якщо сьогодні не обмежити кількість фізичних контактів між людьми, то медична система при повному її залученні не витримає. Сьогодні хворі з коронавірусом потрапляють в лікарні у дуже важкому стані. Ці всі обмеження на вагу людського життя,

– наголосив Андрій Москаленко.

Останні новини про коронавірус в Україні

Станом на 26 жовтня в Україні зареєстрували 19 120 нових випадків зараження коронавірусом.

Серед інфікованих – 1 414 дітей та 338 медичних працівників.

Загалом за добу госпіталізували 2 939 людей хворих на COVID-19 або підозрою на наявність коронавірусу.

На жаль, хвороба забрала життя ще 734 інфікованих – це найбільша кількість від початку пандемії. Натомість одужали 9 738 пацієнтів.

Заступник мера додає, що в жовтні 2019 року від пневмонії померла 1 людина. Натомість у 2020 – 130, у 2021 році (хоча це лише жовтень) – 301.