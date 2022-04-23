Львів не святкує Великдень так, як завжди, – Садовий застеріг львів'ян та переселенців

Цьогоріч Пасха припадає на 60 день повномасштабної війни Росії проти України. У Львові, який завжди славився великодніми традиціями, нагадали про нетипове святкування.

Зокрема, до львів'ян та переселенців звернувся мер міста. Андрій Садовий розповів про те, як Львів цього разу відзначатиме Великдень.

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Про що саме застеріг мер Львова

Львівський мер зазначив, що всі, хто має можливість святкувати Великдень удома, можуть запросити до святкового столу і переселенців. "Тих, хто опинився у важкому становищі й був змушений утікати від жахів війни", – додав він.

Цього року Львів не святкує Великдень так, як це було завжди. У місті діє комендантська година, тому нічних літургій не буде. Кожна церква самостійно визначає час богослужіння,

– нагадав Садовий.

Міський голова Львова також повідомив, що у всіх львівських прихистках будуть великодні сніданки. За це він подякував міжнародним організаціям, волонтерам та господиням, які пекли паски для фронту.

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Не оминув Садовий і пояснення щодо святкування Поливаного понеділка. "У цей день я прошу дорослих утриматись від масових обливань, але традиції маємо передавати", – закликав львівський мер і попросив попереджати про галицькі традиції гостей зі сходу України чи з-за кордону.

Пам'ятайте, що Бог є всюди, де є люди й де є любов. Ваша молитва за Україну буде почути звідусіль, навіть якщо ви не вдома,

– наголосив міський голова.

Звернувся і військовий очільник Львівщини

Окрім львівського мера до всіх жителів Львівщини звернувся і тамтешній очільник Львівської ОВА. Максим Козицький відзначив, що жителям треба бути пильними й у разі чогось терміново попереджати про це відповідні органи.

"Завдяки нашим хлопцям і дівчатам на передовій ми маємо можливість святкувати Великдень. Прошу вас бути уважними та обережними", – резюмував він.

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