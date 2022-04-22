Львів'ян закликали бути пильними та не нехтувати власною безпекою. Жодних змін у графіку святкових богослужінь у львівських храмах не буде. Ознайомитися з ним можна тут.

Зауважте Росія може влаштувати провокації в церквах на Великдень, – СБУ

У Львові не буде нічних богослужінь на Великдень. Це рішення прийняла Рада єпископів Львова, з огляду на війну з Росією,

– наголосив Садовий.

На Львівщині скасовують комендантську годину

У Великодню ніч на Львівщині скасовують комендантську годину. Відповідне рішення ухвалив Максим Козицький – голова Львівської ОВА. Він закликав людей берегтися та бути обачними.

Також комендантську годину скасовують на Одещині. Водночас патрулювання вулиць посилять.

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