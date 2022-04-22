У Великодню ніч з 23 на 24 квітня комендантська година скасовується у Львівській і Одеській областях. Водночас вірян, які планують відвідувати храми, просять бути пильними й обережними, передає 24 канал.

Читайте також Росія може влаштувати провокації в церквах на Великдень, – СБУ

Комендантська година скасовується лише на одну ніч

У Львівській області комендантська година у Великодню ніч скасовується з 23:00 23 квітня до 06:00 24 квітня. Відповідний наказ видав глава Львівської ОВА Максим Козицький.

Бережіть себе і будьте обачними. Спокою вам у тилу та сил нашим захисникам на передовій!,

– зазначив він.

Що стосується Одеської області, то там комендантська година скасовується з 22:00 23 квітня по 05:00 24 квітня. Таким є розпорядження глави ОВА Максима Марченка.

Водночас на Одещині посилять патрулювання вулиць у Великодню ніч. Турбуватимуться про дотримування порядку правоохоронці та Національна гвардія.

У церквах і храмах відбуватимуться святкові богослужіння, які зможуть відвідати усі віряни. Однак безпека понад усе і Великдень не скасовує належного реагування на повітряні тривоги,

– наголосив він.

Комендантську годину у Великодню ніч скасували також на Хмельниччині та Дніпропетровщині. На Рівненщині дозволили працювати церквам і храмам уночі, а на Буковині скоротили саму комендантську годину.

Глава УГКЦ назвав 2 обов'язкові умови примирення з Росією: дивіться відео