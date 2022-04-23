В частности, к львовянам и переселенцам обратился мэр города. Андрей Садовый рассказал о том, как Львов в этот раз будет отмечать Пасху.

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О чем именно предостерег мэр Львова

Львовский мэр отметил, что все, кто имеет возможность праздновать Пасху дома, могут пригласить на праздничный стол и переселенцев. "Тех, кто оказался в тяжелом положении и был вынужден бежать от ужасов войны", – добавил он.

В этом году Львов не празднует Пасху, как это было всегда. В городе действует комендантский час, потому ночных литургий не будет. Каждая церковь самостоятельно определяет время богослужения,

– напомнил Садовый.

Мэр Львова также сообщил, что во всех львовских приютах будут пасхальные завтраки. За это он поблагодарил международные организации, волонтеров и хозяйок, которые пекли паски для фронта.

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Не обошел Садовый и объяснения по поводу празднования Поливаного понедельника. "В этот день я прошу взрослых воздержаться от массовых обливаний, но традиции должны передавать", – призвал львовский мэр и попросил предупреждать о галицких традициях гостей с востока Украины или из-за границы.

Помните, что Бог есть повсюду, где есть люди и где есть любовь. Ваша молитва за Украину будет услышана отовсюду, даже если вы не дома,

– подчеркнул городской голова.

Обратился и военный руководитель Львовщины

Кроме львовского мэра ко всем жителям Львовщины обратился и местный глава Львовской ОВА. Максим Козицкий отметил, что жителям нужно быть бдительными и в случае чего срочно предупреждать об этом соответствующие органы.

"Благодаря нашим ребятам на передовой мы имеем возможность праздновать Пасху. Прошу вас быть внимательными и осторожными", – резюмировал он.

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