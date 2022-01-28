Львівщина переходить у червону зону з 31 січня: які обмеження діятимуть

На Львівщині останнім часом значно зросла кількість хворих на коронавірус. Через таку негативну динаміку область з 31 січня вирішили перевести в червону карантинну зону.

Рішення ухвалили члени обласної комісії ТЕБ і НС 28 січня. Область перебувала у помаранчевій зоні з 19 січня. Менше ніж через тиждень вона наблизилась до червоної за двома показниками.

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Львівщина перейшла у червону зону

Через стрімкий ріст кількості нових хворих на коронавірус Львівщину вирішили перевести у червону зону.

Які обмеження діятимуть

Заборонять роботу закладів харчування, тобто кафе, барів, ресторанів. Дозволять тільки працювати на доставку та навиніс;

Не працюватимуть ринки, крім продовольчих;

Заборонять роботу ТРЦ та інших розважальних закладів – кінотеатрів, театрів тощо;

Спортзали, басейни, фітнес-центри теж будуть зачинені.

Також не можна буде проводити масові заходи;

Треба мати сертифікат про вакцинацію або тест

Однак заборона на відвідування ресторанів, фітнес-центрів і на роботу ринків не діятиме у закладах, де усі працівники та відвідувачі пройшли повний курс вакцинації або мають негативний результат ПЛР-тесту, що дійсний 72 години. До цього переліку належить і сертифікат про одужання. Документи не вимагають від неповнолітніх.

За наявності вакцинації або тесту можна також відвідувати розважальні заклади. При проведенні заходів цю умову висувають до всіх учасників.

Область переводять у червону зону, якщо впродовж 3 днів поспіль там є 2 чи більше ознак епіднебезпеки. Мовиться про завантаженість ліжок з киснем, кількість нових випадків інфікування, рівень госпіталізацій та динаміка рівня госпіталізацій.



Адаптивний карантин в Україні / Дані: МОЗ / Інфографіка 24 каналу

Яка ситуація з коронавірусом на Львівщині

Львівщина – один з лідерів в Україні за кількістю хворих. на коронавірус. Зокрема, 27 січня COVID-19 виявили у 2793 людей.

Головний області Орест Чемерис наголосив, що ситуація щодня погіршується. За його словами, стрімко зростає рівень госпіталізацій та заповненості лікарень. Збільшилось навантаження на лабораторії, які зараз роблять по 6 – 9 тисяч тестів за день. Натомість раніше 2 – 3 тисячі були піковим навантаженням.