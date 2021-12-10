Львів отримує перші трамваї, придбані за 12 мільйонів євро

Львів 10 грудня отримав перший низькопідлоговий трамвай від "Електрону". На закупівлю 10 таких трамваїв Європейський інвестиційний банк виділив місту 12 мільйонів євро.

До кінця цього року виробник повинен передати ще 2 трамваї. Решту 7 місто отримає в першій половині 2022 року.

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Львів отримав перший трамвай від "Електрону"

Львів взяв участь у проєкті "Міський громадський транспорт України", який є рамковим кредитом від Європейського інвестиційного банку. В його межах місто отримало 12 мільйонів євро на закупівлю 10 5-секційних низькопідлогових трамваїв.

"Електрон" 10 грудня передав Львову перший новенький трамвай. Його оглянув у депо міський голова Львова Андрій Садовий.

Ми отримали сьогодні цей прекрасний 5-секційний трамвай. Він дуже пасуватиме на тих маршрутах, де є багато пасажирів. До кінця року плануємо отримати ще 2, і в першій половині наступного року – ще 7 трамваїв,

– зазначив мер.

Загалом "Електрон" передасть Львову 10 низькопідлогових трамваїв. За словами Садового, це найкращий подарунок, який місто може отримати на кінець року.

Виконувач обов'язків директора ЛКП "Львівелектротранс" Володимир Ковалів зазначив, новий трамвай ще проходитиме сертифікаційні та ходові випробування. Після цього на підприємстві вирішать, яким маршрутом він курсуватиме.

"Проходити випробування він буде на всіх маршрутах. Перш за все, це вулиця Личаківська, оскільки там є ухил і, відповідно, найскладніші умови для руху трамвая та визначення його ходових характеристик", – додав Ковалів.

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Новий трамвай – комфортний для водія та пасажирів

Трамвай "Електрон" T5L641 має систему кондиціонування салону і кабіни водія. Також у ньому є понижений рівень вібрації та шуму. Широкі двері та низький рівень підлоги вагона дозволяють пришвидшити посадку та висадку пасажирів. Вхід – особливо зручний для пасажирів з дітьми та людей з обмеженою здатністю пересування. У трамваї є 56 місць для сидіння. Його загальна пасажиромісткість – 265 осіб.

У новому трамваї раціонально розташовані прилади та органи управління. Також там є вбудована система діагностики оперативного контролю роботи всіх вузлів і систем вагона. Підлогу в зоні дверей салону обладнали системою підігріву. Це унеможливлює намерзання снігу взимку. Вікна мають спеціальне покриття, яке зберігає тепло у холодну пору року та відбиває ультрафіолетові промені сонця в спеку.

У трамваї встановили зовнішні та внутрішні відеокамери панорамного огляду пасажирського салону, майданчиків поблизу пасажирських дверей та зон позаду вагона. Кабіна водія – ергономічна. Там є регульоване сидіння, окремий кондиціонер та сенсорне управління. Вагон також має пульт управління для руху заднім ходом з кнопкою, яка імітує функції "педалі безпеки", яка встановлена в кабіні водія.

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Львів інвестував у транспорт 1,5 мільярда гривень

Садовий зауважив, що за останні роки громада Львова інвестувала 1,5 мільярда гривень у виробництво трамваїв, тролейбусів, автобусів та електробуса на заводі "Електрон".

"Останні 10 років ми купуємо трамваї на заводі "Електрон", який освоїв виробництво і трамваїв, і тролейбусів, і електробусів, і автобусів. Є одна проблема – в державі наразі немає робочого законодавства, яке б давало певні преференції з точки зору нашої держави, щоб ми мали тут виробничі потужності", – додав міський голова.

За його словами, й "Електрон", й будь-яка інша компанія потребують обігових коштів. Однак вони не можуть отримати їх у гривнях на довгий період менш ніж за 10%.

А його опоненти в Нідерландах чи Польщі мають ці кошти під 1% максимум. Це вже неконкурентні умови – на 10%. Тому завжди є певні механізми стимулювання розвитку місцевого виробника. Ми мали тендер на автобуси, але не дали акцептацію на нього,

– зауважив мер.

У тому тендері перемогла білоруська компанія. Однак, за Словами Садового, Львів стоїть на тому, щоб гроші залишалися в Україні.

"Ми – країна в стані війни, нам треба створювати робочі місця. Тому ми підтримуємо нашого виробника, і контракт на 10 трамваїв – це яскравий приклад. Гроші лишилися у Львові, люди отримали роботу, субпідрядники – підряди, а львів'яни – прекрасні нові трамваї", – зазначив міський голова.

Дивіться фото нового трамваю / Фото Львівської міськради

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Львів хоче закупити 250 електробусів

Президент-голова правління ПрАТ "Концерн-Електрон" Юрій Бубес розповів, що у планах є, щоб за 2 роки підприємство виготовило для міста ще не менше ніж 100 трамваїв. За його словами, саме Львів був першим містом в Україні, яке найшвидше почало замовляти електротранспорт.

"Сьогодні єдиний електробус, виготовлений в Україні, вже 6 років працює у Львові", – відзначив посадовець.

Водночас Садовий додав, що Львів має домовленість з "Електроном" на виготовлення 250 електробусів. Їх має закупити місто і приватний бізнес.

"Трохи коронавірус ці плани відкоригував у часі, але, наскільки я знаю, робота триває, конструкторське бюро – вже на фіналі з новим модерним електробусом. Тож будемо міняти громадський транспорт на модерний екологічно чистий, що є дуже важливо", – зазначив міський голова.

За його словами, мета Львова – до 2030 року вийти на 100% завантаження громадським електротранспортом: електробусами, трамваями та тролейбусами.

"Це дуже амбітна ціль, і ми крок за кроком до неї йдемо, інвестуючи в розробку, купуючи якісний електротранспорт", – зазначив мер.

Садовий підсумував, що, якщо так робитимуть й в інших містах України, то це буде круто. Адже так чинить увесь цивілізований світ.