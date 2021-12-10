До конца этого года производитель должен передать еще 2 трамвая. Остальные 7 город получит в первой половине 2022 года.

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Львов получил первый трамвай от "Электрона"

Львов принял участие в проекте "Городской общественный транспорт Украины", который является рамочным кредитом от Европейского инвестиционного банка. В его пределах город получил 12 миллионов евро на закупку 10 5-секционных низкопольных трамваев.

"Электрон" 10 декабря передал Львову первый новенький трамвай. Его осмотрел в депо городской голова Львова Андрей Садовый.

Мы получили сегодня этот прекрасный 5-секционный трамвай. Он очень пригодится на тех маршрутах, где есть много пассажиров. До конца года планируем получить еще 2, и в первой половине следующего года – еще 7 трамваев,

– отметил мэр.

Всего "Электрон" передаст Львову 10 низкопольных трамваев. По словам Садового, это лучший подарок, который город может получить на конец года.

Исполняющий обязанности директора ЛКП "Львовэлектротранс" Владимир Ковалив отметил, новый трамвай еще будет проходить сертификационные и ходовые испытания. После этого на предприятии решат, каким маршрутом он будет курсировать.

"Проходить испытания он будет на всех маршрутах. Прежде всего, это улица Лычаковская, поскольку там есть уклон и, соответственно, самые сложные условия для движения трамвая и определения его ходовых характеристик", – добавил Ковалив.

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Новый трамвай – комфортный для водителя и пассажиров

Трамвай "Электрон" T5L641 имеет систему кондиционирования салона и кабины водителя. Также в нем есть пониженный уровень вибрации и шума. Широкие двери и низкий уровень пола вагона позволяют ускорить посадку и высадку пассажиров. Вход – особенно удобен для пассажиров с детьми и людей с ограниченной способностью передвижения. В трамвае есть 56 мест для сидения. Его общая пассажировместимость – 265 человек.

В новом трамвае рационально расположены приборы и органы управления. Также там есть встроенная система диагностики оперативного контроля работы всех узлов и систем вагона. Пол в зоне дверей салона оборудовали системой подогрева. Это делает невозможным намерзание снега зимой. Окна имеют специальное покрытие, которое сохраняет тепло в холодное время года и отражает ультрафиолетовые лучи солнца в жару.

В трамвае установили внешние и внутренние видеокамеры панорамного обзора пассажирского салона, площадок вблизи пассажирских дверей и зон позади вагона. Кабина водителя – эргономичная. Там есть регулируемое сиденье, отдельный кондиционер и сенсорное управление. Вагон также имеет пульт управления для движения задним ходом с кнопкой, которая имитирует функции "педали безопасности", которая установлена в кабине водителя.

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Львов инвестировал в транспорт 1,5 миллиарда гривен

Садовый отметил, что за последние годы община Львова инвестировала 1,5 миллиарда гривен в производство трамваев, троллейбусов, автобусов и электробуса на заводе "Электрон".

"Последние 10 лет мы покупаем трамваи на заводе "Электрон", который освоил производство и трамваев, и троллейбусов, и электробусов, и автобусов. Есть одна проблема – в государстве пока нет рабочего законодательства, которое бы давало определенные преференции с точки зрения нашего государства, чтобы мы имели здесь производственные мощности", – добавил городской голова.

По его словам, и "Электрон", и любая другая компания нуждаются в оборотных средствах. Однако они не могут получить их в гривнах на долгий период менее чем за 10%.

А его оппоненты в Нидерландах или Польше имеют эти средства под 1% максимум. Это уже неконкурентные условия – на 10%. Поэтому всегда есть определенные механизмы стимулирования развития местного производителя. Мы имели тендер на автобусы, но не дали акцептацию на него,

– заметил мэр.

В том тендере победила белорусская компания. Однако, по Словам Садового, Львов стоит на том, чтобы деньги оставались в Украине.

"Мы – страна в состоянии войны, нам надо создавать рабочие места. Поэтому мы поддерживаем нашего производителя, и контракт на 10 трамваев – это яркий пример. Деньги остались во Львове, люди получили работу, субподрядчики – подряды, а львовяне – прекрасные новые трамваи", – отметил городской голова.

Смотрите фото нового трамвая / Фото Львовского горсовета

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Львов хочет закупить 250 электробусов

Президент-председатель правления ЧАО "Концерн-Электрон" Юрий Бубес рассказал, что в планах есть, чтобы за 2 года предприятие изготовило для города еще не менее 100 трамваев. По его словам, именно Львов был первым городом в Украине, который быстрее всего начал заказывать электротранспорт.

"Сегодня единственный электробус, изготовленный в Украине, уже 6 лет работает во Львове", – отметил чиновник.

В то же время Садовый добавил, что Львов имеет договоренность с "Электроном" на изготовление 250 электробусов. Их должен закупить город и частный бизнес.

"Немного коронавирус эти планы откорректировал во времени, но, насколько я знаю, работа продолжается, конструкторское бюро – уже на финале с новым модерным электробусом. Поэтому будем менять общественный транспорт на современный экологически чистый, что очень важно", – отметил городской голова.

По его словам, цель Львова – к 2030 году выйти на 100% загрузки общественным электротранспортом: электробусами, трамваями и троллейбусами.

"Это очень амбициозная цель, и мы шаг за шагом к ней идем, инвестируя в разработку, покупая качественный электротранспорт", – отметил мэр.

Садовый подытожил, что, если так будут делать и в других городах Украины, то это будет круто. Ведь так поступает весь цивилизованный мир.