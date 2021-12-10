Львовский городской совет опроверг информацию о принятии в свое подчинение пригородные маршруты №1001 и 184а. Во Львове появятся новые, которые будут частично дублировать.

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Во Львове запустят 2 новых маршрута

На сайте Львовского горсовета 3 декабря сообщили о том, что исполком якобы решил принять пригородные автобусные маршруты №1001 и №184а в городскую транспортную сеть. Они должны были изменить нумерацию, а маршрут №184а – конечную остановку во Львове (курсировать на улицу Джорджа Вашингтона).

В то же время управление транспорта и связи Львовской ОГА 6 декабря заявило, что не согласовало передачу маршрутов №1001 и 184а в подчинение ЛГС. Соглашения на эти маршруты, заключенные между ЛОГА и перевозчиками, остаются в силе.

Начальник управления транспорта ЛГС Орест Олеськив рассказал, что на самом деле горсовет внес изменения в городскую транспортную сеть. Во Львове решили создать 2 новых городских маршрута в село Рясное-Русское и поселок Рудное – №90 и 92.

Речь не о том, что мы берем какие-то маршруты от области, а о том, что создаются новые маршруты в пределах Львовской городской территориальной общины. Сейчас идет процесс создания этих маршрутов, созданы паспорта,

– добавил чиновник.

Следующим шагом станет согласование новых маршрутов в полиции. При необходимости, если они будут выходить за границы Львова, их будут согласовывать с областной госадминистрацией.

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Маршруты запустят со следующего года

По словам Олескива, ЛГС ведет переговоры с ЛОГА по поводу определенных трансформаций действующих маршрутов, учитывая создание территориальной общины и присоединение части населенных пунктов во Львов. По мнению чиновника, из-за дублирования городских и пригородных маршрутов в села Львовской МТО "области придется не продлевать договоры на эти маршруты, когда они будут завершены".

Олеськив отметил, что новые городские маршруты №90 и 92 планируют запустить в 2022 году сразу после получения всех согласований. Информации о том, какие перевозчики на них будут работать и какие автобусы там будут курсировать, пока нет.

Обратите внимание! Ранее Львовский горсовет сообщал, что в очередной раз обратится в суд, чтобы запретить курсирование пригородных маршруток по Львову, ведь они дублируют маршруты городских автобусов.