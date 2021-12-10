Львівська міська рада спростувала інформацію про прийняття у своє підпорядкування приміських маршрутів №1001 та 184а. Натомість у Львові з'являться нові, які частково їх дублюватимуть.

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У Львові запустять 2 нові маршрути

На сайті Львівської міськради 3 грудня повідомили про те, що виконком буцімто вирішив прийняти приміські автобусні маршрути №1001 та №184а до міської транспортної мережі. Вони мали б змінити нумерацію, а маршрут №184а – кінцеву зупинку у Львові (курсувати на вулицю Джорджа Вашингтона).

Водночас управління транспорту та зв'язку Львівської ОДА 6 грудня заявило, що не погоджувало передачу маршрутів №1001 та 184а у підпорядкування ЛМР. Тож угоди на ці маршрути, укладені між ЛОДА та перевізниками, залишаються чинними.

Начальник управління транспорту ЛМР Орест Олеськів розповів, що насправді міськрада внесла зміни у міську транспортну мережу. У Львові вирішили створити 2 нові міські маршрути до села Рясне-Руське та селища Рудне – №90 і 92.

Йдеться не про те, що ми беремо якісь маршрути від області, а про те, що створюються нові маршрути у межах Львівської міської територіальної громади. Зараз йде процес створення цих маршрутів, створені паспорти,

– додав посадовець.

Наступним кроком буде погодження нових маршрутів у поліції. За потреби, якщо вони виходитимуть за адміністративні межі Львова, його погоджуватимуть з обласною держадміністрацією.

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Маршрути запустять з наступного року

За словами Олеськіва, ЛМР веде перемовини з ЛОДА щодо певних трансформацій чинних маршрутів, враховуючи створення територіальної громади й приєднання частини населених пунктів до Львова. На думку посадовця, через дублювання міських і приміських маршрутів до сіл Львівської МТГ, "області доведеться не продовжувати договори на ці маршрути, коли вони будуть завершені".

Олеськів зауважив, що нові міські маршрути №90 і 92 планують запустити у 2022 році одразу після отримання усіх погоджень. Інформації проте, які перевізники на них працюватимуть і які автобуси там курсуватимуть, наразі немає.

Зверніть увагу! Раніше Львівська міськрада повідомляла, що вчергове звернеться до суду, щоб заборонити курсування приміських маршруток Львовом, адже вони дублюють маршрути міських автобусів.