Львів переходить у червону зону: які будуть обмеження

Ситуація з коронавірусом у Львові та області постійно погіршується. Тому з 30 жовтня місто переходить до червоної зони карантину.

Рішення про посилення карантину ухвалила міська комісія ТЕБ і НС 28 жовтня. Про її підсумки розповів мер Львова Андрій Садовий під час брифінгу.

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Червона зона у Львові: що заборонять

Припинять роботу усі заклади культури. Також не можна буде проводити будь-які масові заходи – концерти, фестивалі, конференції. Виняток становлять лише футбольні матчі – їх можна проводити без глядачів за умови вакцинації або негативних ПЛР-тестів в учасників.

У спортивних залах та басейнах дозволено проводити лише одиничні тренування і лише за наявності вакцинації або негативного тесту. Усі кінотеатри, театри та музеї припиняють прийом відвідувачів взагалі. Так само заборонять проводити екскурсії.

Крім того, залишається чинним рішення, що з 1 листопада всі школи Львова на 2 тижні йдуть на дистанційне навчання. Дитсадки надалі продовжують працювати.

Як їздитиме громадський транспорт

У транспорті слід обов'язково перебувати в масці. Водночас всі водії мають бути вакцинованими. Автобуси, трамваї та тролейбуси мають бути заповненими на 50% від загальної місткості. Це 50 пасажирів у великих автобусах і щонайбільше 15 – у малих.

Окрім того, проїзд для пільговиків обмежать – вони зможуть безкоштовно їздити у транспорті лише з 11:00 до 16:00. Однак на учасників бойових дій ці обмеження не діють. Сертифікатів про вакцинацію у пасажирів не вимагатимуть.

Які заклади продовжать роботу

Ресторани та кафе (має бути зайнято лише 50% площ та не більше ніж 4 людини за столиком).

Перукарні та салони краси (виключно за попереднім записом).

Продовольчі та речові ринки, непродовольчі магазини, ТРЦ (не більше 50% зайнятих площ).

Готелі та хостели (ресторани на їхній території мають приймати лише тих, хто там проживає).

Зауважимо! Всі працівники таких закладів мають бути вакцинованими двома дозами. Відвідувачі мають бути вакцинованими або можуть показати негативний ПЛР-тест. Також відвідувачі мають бути в масках і дотримуватися дистанції.

Де не вимагатимуть сертифікат про вакцинацію

Супермаркети (якщо не менше ніж 60% продукції займає їжа).

Продуктові магазини.

Магазини з побутовою хімією.

Аптеки (зокрема, ветеринарні).

Рекомендують закрити церкви та храми

За рекомендаціями Ради єпископів, служби мають проходити онлайн, а вірянам слід бути вдома. Якщо хтось іде до церкви, богослужіння мають проходити просто неба.

Прохання до львів’ян на ці два тижні перейти в трошки інший режим роботи та мати повагу один до одного. Не ризикувати – добру каву можна випити й дома. А побути зайвий раз із сім'єю – велика радість для родини,

– наголосив під час брифінгу Андрій Садовий.

Карантин у Львові: що повідомляли раніше

З 25 жовтня у Львівській області запровадили нові карантинні правила. Усі відвідувачі кафе, ресторанів, промислових ринків, ТРЦ, салонів краси мають мати з собою сертифікати про вакцинацію або негативний ПЛР-тест (за 72 години до відвідування закладу).

Нові правила не поширювалися на продуктові магазини, супермаркети й аптеки. Такі ж обмеження запланували у Львові з 1 листопада.

Останні новини COVID-19 в Україні

Впродовж 27 жовтня в Україні підтвердили понад 26 тисяч випадків захворювання на коронавірус.

Серед хворих 1 830 дітей та 477 медпрацівників.

До лікарень госпіталізували 5 366 людей з вираженими симптомами коронавірусу.

Від ускладнень недуги, на жаль, померли 576 пацієнтів. Водночас одужали 10 006 людей.

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Правила адаптивного карантину / Джерело: МОЗ / Інфографіка 24 каналу