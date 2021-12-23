Львів повністю відмовився від хлорування води: як проводять очищення

У Львові більше не проводитимуть очищення води за допомогою хлорування. Стало відомо, яку альтернативу цьому використовують.

Наразі безпеку у водопостачанні забезпечують безпечнішою хімічною речовиною. Про це 23 грудня розповів у соцмережах мер Львова Андрій Садовий.

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Яку речовину використовують комунальники

Хоч у домівки львів'ян потрапляє вода без хлору, вона досі є повністю безпечною. За словами мера, очищування роблять гіпохлоритом натрію, тобто сіллю.

Наразі вже тривають фінальні приготування на останній помповій станції, яка забезпечує Львів водою. Тому хлорування надалі більше не буде.

Плани мерії на цьому не зупиняються

Також Андрій Садовий зазначив, що наступного року почнеться спорудження нової резервної станції електролізу у Винниках. Це додаткова система захисту, яка допоможе в знезараженні та виготовлення гіпохлориту із солі. Ще хочуть усунути одну досить серйозну проблему.

Часто після проведення ургентних ремонтних робіт вода, яка витікає із кранів, може мати неприродний колір. Вся справа у залізі, яке потрапляє у застарілу мережу. Оновлення міської мережі – наше наступне завдання,

– сказав мер Львова.

Він додав, що це досить дорогі роботи. Проте, попри високу вартість, у мерії вважають, що це зробити необхідно.

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Читайте повний текст допису Андрія Садового:



Тривають фінальні приготування на останній помповій станції, яка забезпечує Львів водою. Але вже зараз можемо сказати, що ми на 100% відмовились від хлорування води.

Уся вода, яка потрапляє у домівки очищується гіпохлоритом натрію, простіше кажучи – сіллю.

У планах на наступний рік будівництво резервної станції електролізу у Винниках. Це додаткова система захисту для знезараження та виготовлення гіпохлориту із солі.

Часто після проведення ургентних ремонтних робіт вода, яка витікає із кранів, може мати неприродний колір. Вся справа у залізі, яке потрапляє у застарілу мережу. Оновлення міської мережі – наше наступне завдання. Це дуже коштовні роботи, але вони є необхідними й вкрай важливими!