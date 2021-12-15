На підприємстві попереджають, що електрику відключать з 9 години ранку. Людям порадили запастись водою для своїх потреб.

До теми Ніхто не залишиться без світла і тепла, – Зеленський пообіцяв, що відключень не буде

У разі необхідності до об'єктів соціальної інфраструктури буде підвіз води,

– повідомляє "Сумиобленерго".

При цьому підприємство не вказує точно, які саме об'єкти планують відключати.

Водночас, за інформацією на 7 грудня 2021 року, борг водоканалу за розподіл електрики сягає 5,214 мільйона гривень. Сумчани ж заборгували підприємству понад 56 мільйонів гривень.

Заборгованість українців за комунальні послуги

З серпня 2020 року до серпня 2021 року кількість боргів українців за комунальні послуги виросла у 1,5 раза. Найбільше населення заборгувало за постачання та розподіл природного газу. Кількість боргів в Єдиному реєстрі боржників складає близько 451 тисячі справ. Відсоток боргів за комунальні платежі – 7% від загальної кількості боргів українців.

Кабмін виділяв 26 мільярдів гривень субвенції місцевим бюджетам для погашення різниці тарифів перед "Нафтогазом". Таким чином компанія зможе позбутися боргів.

Водночас "Київводоканал" погрожував відключити від води Коцюбинське. Компанія УЖКГ "Біличі" має багатомільйонну заборгованість перед Київводоканалом, який надає послуги з водопостачання та водовідведення селища міського типу Коцюбинське.

Вам може бути цікавою думка експертки про ймовірні віялові відключення електрики: дивіться відео



