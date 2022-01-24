Львівщина наблизилася до червоної зони за двома показниками
Джерело:"Твоє місто"
На Львівщині останнім часом значно зросла кількість хворих на коронавірус. Область вже наблизилася до червоної зони карантину за двома показниками.
На Львівщині кількість нових хворих на коронавірус перевищила норму. Також в області є досить високий рівень госпіталізацій.
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Львівщина наблизилась до червоної зони
За 22 та 23 січня Львівщина перевищила 2 показники – коефіцієнт виявлення випадків інфікування та динаміку рівня госпіталізацій.
- Станом на 24 січня коефіцієнт нових випадків інфікування у Львівській області – перевищений. Він становить 22,8% при нормі менше ніж 20%.
- Динаміка рівня госпіталізацій становить 79%. Однак через вихідні вона дещо знизилася, адже 21 січня показник дорівнював 97% при нормі менше ніж 60%.
Область переходить у червону зону, якщо впродовж 3 днів поспіль там є 2 чи більше ознак епіднебезпеки. Мовиться про завантаженість ліжок з киснем, кількість виявлених нових випадків, рівень госпіталізацій та динаміка рівня госпіталізацій. У червоній зоні діє низка заборон:
- робота закладів громадського харчування, окрім адресної доставки та замовлень навинос;
- робота ТРЦ та інших розважальних закладів, кінотеатрів, театрів тощо;
- робота закладів освіти, окрім дитсадків і початкової школи;
- робота непродовольчих ринків і магазинів, спортзалів, басейнів, фітнес-центрів;
- проведення масових заходів;
- робота закладів культури, окрім історико-культурних заповідників та проведення відеозйомки.
Адаптивний карантин в Україні / Дані: МОЗ / Інфографіка 24 каналу
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У Львові немає критичної ситуації з госпіталізацією
Міський голова Львова Андрій Садовий розповів, що в місті вперше за 2 роки пандемії коронавірусу фіксують таке стрімке поширення захворювання. Тому містян закликають дотримуватися карантину.
Ми вперше у Львові маємо таку, з точки зору швидкості поширення, хвилю зараження коронавірусом. Багато двірників, багато водіїв громадського транспорту занедужали. Навіть у нас в мерії масово похворіли керівники управлінь, керівники департаментів,
– зауважив мер.
За словами Садового, єдине, що дає оптимізм, – легкий перебіг хвороби у вакцинованих.
"Критичної ситуації з госпіталізацією немає. Чимало хворих є й серед дітей. Станом на ранок п'ятниці до львівських шкіл не прийшли 27 тисяч дітей, тому ми прийняли рішення, що відсьогодні учні 5 – 11 класів навчаються дистанційно", – підсумував міський голова.
Лабораторні центри Львівщини 23 січня провели 2467 ПЛР-тестів. 2036 з них виявилися позитивними. За добу госпіталізували 103 людей. Від ускладнень коронавірусу померли 6 пацієнтів.
Наразі у реанімаціях перебувають 105 хворих. 28 з них – під'єднані до апаратів ШВЛ. Загалом у стаціонарах перебувають 1547 пацієнтів. Ліжкова мережа заповнена на 29,38%.Зверніть увагу! За увесь час пандемії COVID-19 підтвердили у понад 240,49 тисячі жителів Львівщини. Від ускладнень коронавірусу померли 6155 людей, а понад 214 тисяч пацієнтів одужали.