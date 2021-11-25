Львівщина залишилась у червоній зоні на прохання ЛОДА

Останнім часом на Львівщині знизився рівень захворюваності на коронавірус. Однак область залишиться у червоній зоні на прохання Львівської облдержадміністрації.

Станом на 25 листопада завантаженість ліжкової мережі у лікарнях області становить 49,5%. Однак досі дуже багато пацієнтів перебувають у важкому стані в реанімаціях.

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Львівщина залишиться у червоній зоні

Очільник департаменту охорони здоров'я ЛОДА Орест Чемерис під час брифінгу розповів, що показники захворюваності на COVID-19 на Львівщині дозволяють їй вийти з червоної карантинної зони. Однак облдержадміністрація звернулася до Державної комісії ТЕБ і НС з проханням не виводити з неї область. Це необхідно для того, щоб уникнути погіршення епідеміологічної ситуації.

У вівторок (23 листопада – 24 канал) було позачергове засідання державної комісії ТЕБ і НС, під час якого йшлося про стабілізацію ситуації, у тому числі на Львівщині. За клопотанням ЛОДА вирішили поки утримувати в області червоний рівень епіднебезпеки до більш стабільної ситуації,

– зауважив Чемерис.

Посадовець додав, що ситуація з коронавірусом на Львівщині досі залишається хиткою.



Адаптивний карантин в Україні / Джерело: МОЗ / Інфографіка 24 каналу

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Ймовірно, область вийде з червоної зони до Різдвяних свят

Через поширення нових штамів COVID-19 жителів Львівщини вчергове закликають вакцинуватися.

"Враховуючи, що на території області фіксують мутовані штами коронавірусу, ситуація може мати не дуже хороші тенденції. Тому сьогодні маємо дотримуватися обмежень, визначених законодавством", – зазначив Чемерис.

За його словами, чим швидше в області буде певний відсоток вакцинованих, тим швидше жителі почнуть забувати про карантинні обмеження. Чемерис також наголосив, що поки рано говорити про обмеження на час Різдвяних свят. Наразі невідомо, яка тоді буде ситуація з коронавірусом. Якщо область зможе перейти до жовтої зони, такі обмеження в ній і діятимуть.

"Ми маємо звикати до життя з коронавірусною хворобою. Звичайно, вакциновані особи та бізнес матимуть певні переваги", – зауважив посадовець.

За його словами, також наразі невідомо, чи функціонуватимуть новорічні ярмарки та ринки.



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