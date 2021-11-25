По состоянию на 25 ноября загруженность коек в ​​больницах области составляет 49,5%. Однако до сих пор очень многие пациенты находятся в тяжелом состоянии в реанимациях.

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Львовщина останется в красной зоне

Глава департамента здравоохранения ЛОГА Орест Чемерис во время брифинга рассказал, что показатели заболеваемости COVID-19 во Львовской области позволяют ей выйти из красной карантинной зоны. Однако облгосадминистрация обратилась в Государственную комиссию ТЭБ и ЧС с просьбой не выводить из нее область. Это необходимо для избежания ухудшения эпидемиологической ситуации.

Во вторник (23 ноября – 24 канал) было внеочередное заседание государственной комиссии ТЭБ и ЧС, во время которого речь шла о стабилизации ситуации, в том числе во Львовской области. По ходатайству ЛОГА пока решили удерживать в области красный уровень эпидопасности до более стабильной ситуации,

– заметил Чемерис.

Чиновник добавил, что ситуация с коронавирусом на Львовщине до сих пор остается шаткой.



Адаптивный карантин в Украине / Источник: Минздрав / Инфографика 24 канала

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Вероятно, область выйдет из красной зоны к Рождественским праздникам

Из-за распространения новых штаммов COVID-19 жителей Львовщины в очередной раз призывают вакцинироваться.

"Учитывая, что на территории области фиксируют мутированные штаммы коронавируса, ситуация может иметь не очень хорошие тенденции. Поэтому сегодня должны соблюдаться ограничения, которые определены законодательством", – отметил Чемерис.

По его словам, чем быстрее в области будет определенный процент вакцинированных, тем быстрее жители начнут забывать о карантинных ограничениях. Чемерис также подчеркнул, что пока рано говорить об ограничениях на время Рождественских праздников. Пока неизвестно, какая тогда будет ситуация с коронавирусом. Если область сможет перейти в желтую зону, такие ограничения в ней и будут действовать.

"Мы должны привыкать к жизни с коронавирусной болезнью. Конечно, вакцинированные лица и бизнес будут иметь определенные преимущества", – отметил чиновник.

По его словам, также неизвестно, будут ли функционировать новогодние ярмарки и рынки.



Какие привилегии получат вакцинированные украинцы / Источник: Минздрав / Инфографика 24 канала