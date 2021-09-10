На Львівщині 23-річна дівчина потрапила у лікарню через укус змії

У Золочівському районі Львівщини 9 вересня трапився черговий випадок укусу змії. Цього разу постраждала 23-річна дівчина.

Фахівці закликають бути уважними та обережними, вирушаючи на природу. Адже Львівщина – лідер серед областей України за укусами плазунів.

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23-річну дівчину вкусила змія

Приблизно о 12:10 у Львівську обласну клінічну лікарню потрапила 23-річна жителька села Поморяни.

Дівчину у праву ногу вкусила змія.

Наразі невідомо, у якому стані перебуває постраждала.



Що робити, якщо вкусила змія / Джерело: МОЗ / Інфографіка 24 каналу

Як вберегтися від укусу змії

Вирушаючи на природу, потрібно взувати високе та щільне взуття, яке плазун не зможе прокусити. Якщо ви побачили змію поряд із собою, не панікуйте та не наближайтесь до неї. Щоб уникнути укусу, потрібно відійти, не роблячи різких рухів.

Якщо ж ви побачили плазуна в межах населеного пункту, потрібно його сфотографувати. Після цього необхідно повідомити про цей інцидент ДСНС. Тоді на місце скерують серпентологів, які виловлять змію.

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