Специалисты призывают быть внимательными и осторожными, отправляясь на природу. Ведь Львовщина – лидер среди областей Украины по укусами пресмыкающихся.

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23-летнюю девушку укусила змея

Примерно в 12:10 в Львовскую областную клиническую больницу попала 23-летняя жительница села Поморяны.

Девушку в правую ногу укусила змея.

Пока неизвестно, в каком состоянии находится пострадавшая.



Что делать, если укусила змея / Источник: Минздрав / Инфографика 24 канала

Как уберечься от укуса змеи

Отправляясь на природу, нужно надевать высокую и плотную обувь, которую пресмыкающееся не сможет прокусить. Если вы увидели змею рядом с собой, не паникуйте и не приближайтесь к ней. Чтобы избежать укуса, нужно отойти, не делая резких движений.

Если же вы увидели пресмыкающегося в пределах населенного пункта, нужно его сфотографировать. После этого необходимо сообщить об этом инциденте ГСЧС. Тогда на место будут направлены серпентологи, которые будут ловить змею.

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