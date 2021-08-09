Спасатели призывают жителей Львовщины быть осторожными, отправляясь на природу. Особенно бдительными следует быть в местах, где пресмыкающихся можно чаще всего встретить – в лесу, высокой траве, кустарниках и похожих местах.

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Львовянина на Говерле укусила змея

Примерно в 17: 00 в Стрыйском районе Львовщины, на горе Говерла, произошел еще один случай укуса змеи.

Пострадал 24-летний турист из Львова.

Пресмыкающееся укусило его в палец правой руки.

После первой медицинской помощи мужчина отказался от госпитализации.

Заметьте! Если вы встретились со змеей, не делайте резких движений. Пресмыкающиеся обычно не видят неподвижный объект. Лучше замереть и подождать, пока змея отползет, или же спокойно отойти в сторону. Помните, что пресмыкающиеся не нападают первыми. Они проявляют агрессию лишь в случае опасности.

Как избежать укуса пресмыкающегося

Самой распространенной ядовитой змеей на Львовщине является гадюка обыкновенная. Чаще всего ее можно встретить на опушках, лесных полянах, лесополосах, оврагах и тому подобное. В солнечный день она любит греться на тропинках, камнях и пнях. Поэтому во время отдыха на природе, чтобы избежать укуса змеи, следует быть чрезвычайно осторожными. В частности, нужно обувать высокую и плотную обувь, которую пресмыкающееся не сможет прокусить.

По словам эксперта департамента здравоохранения по анестезиологии, токсикологии и интенсивной терапии Ярослава Подгорного, если вас все-таки укусила змея, необходимо не паниковать.

Резкие движения во время приступа паники лишь способствуют быстрому распространению яда. Следует запомнить основное: пострадавшего нужно как можно быстрее доставить в ближайшее медицинское учреждение,

– подчеркнул Подгорный.

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Что делать, если укусила змея / источник: Минздрав / инфографика 24 канала