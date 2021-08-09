Рятувальники закликають жителів Львівщини бути обережними, вирушаючи на природу. Особливо пильними слід бути у місцях, де плазунів можна найчастіше зустріти – у лісі, високій траві, чагарниках тощо.

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Львів'янина на Говерлі вкусила змія

Приблизно о 17:00 у Стрийському районі Львівщини, на горі Говерла, трапився ще один випадок укусу змії.

Постраждав 24-річний турист зі Львова.

Плазун вкусив його в палець правої руки.

Після першої медичної допомоги чоловік відмовився від госпіталізації.

Зауважте! Якщо ви зустрілися зі змією, не робіть різких рухів. Плазуни зазвичай не бачать нерухомий об'єкт. Краще завмерти та почекати, доки змія відповзе, або ж спокійно відійти у сторону. Пам'ятайте, що плазуни не нападають першими. Вони проявляють агресію лише у разі небезпеки.

Як уникнути укусу плазуна

Найпоширенішою отруйною змією на Львівщини є гадюка звичайна. Найчастіше її можна зустріти на узліссях, лісових галявинах, лісосмугах, ярах тощо. У сонячний день вона полюбляє вигріватися на стежках, камінні та пнях. Тож під час відпочинку на природі, щоб уникнути укусу змії, слід бути надзвичайно обережними. Зокрема потрібно вдягати високе та щільне взуття, яке плазун не зможе прокусити.

За словами експерта департаменту охорони здоров'я з анестезіології, токсикології та інтенсивної терапії Ярослава Підгірного, якщо вас таки вкусила змія, необхідно не панікувати.

Різкі рухи під час приступу паніки лише сприяють швидкому поширенню отрути. Слід запам'ятати основне: потерпілого потрібно як можна швидше доставити в найближчий медичний заклад,

– наголосив Підгірний.

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Що робити, якщо вкусила змія / Джерело: МОЗ / Інфографіка 24 каналу