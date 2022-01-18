На Львівщині 35-річний чоловік випав з вікна 7 поверху
18 січня 2022 , 13:16Читать новость на русском
Джерело:ZAXID.NET
У Дрогобичі 17 січня 35-річний чоловік випав з вікна власної квартири. На жаль, постраждалий загинув на місці події.
Трагічний інцидент трапився вночі. Наразі правоохоронці проводять розслідування.
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Чоловік випав з вікна 7 поверху
У поліції розповіли, що в Дрогобичі приблизно опівночі з вікна власної квартири випав 35-річний місцевий житель. Він проживав на вулиці Стрийській.
Внаслідок падіння з 7 поверху чоловік отримав надзвичайно важкі травми. Він загинув на місці події.
Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за статтею Кримінального кодексу про умисне вбивство з приміткою "самогубство". Тіло загиблого скерували на експертизу.
Коротко про подібні випадки в Україні
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