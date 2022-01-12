На допомогу постраждалому прибули рятувальники. Наразі львів'янин перебуває у лікарні.
До теми На Дарниці чоловік вистрибнув з 7-го поверху і дивом вижив
Чоловік випав з вікна 8 поверху
О 2:57 рятувальникам надійшло повідомлення про те, що з вікна 8 поверху випав 36-річний чоловік. Інцидент трапився на вулиці Мазепи, 27. Львів'янин приземлився на дах магазину.
До місця події негайно виїхали співробітники ДСНС. Вони за допомогою висувної драбини дістались другого поверху, де перебував постраждалий. Чоловіка зафіксували до медичних нош та через вікно квартири передали працівникам швидкої.
Львів'янина госпіталізували в Клінічну лікарню швидкої медичної допомоги. Для надання допомоги чоловікові залучили 1 одиницю спецтехніки та 5 рятувальників.
У коментарі ZAXID.NET в лікарні розповіли, що постраждалий наразі перебуває у реанімації. Стан чоловіка – важкий. Ймовірно, в момент падіння він був у стані алкогольного сп'яніння.
Коротко про останні подібні випадки в Україні
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