На Львівщині через укус змії 60-річна бабуся потрапила у лікарню

4 серпня 2021 , 11:51
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Джерело:

Департамент з питань цивільного захисту Львівської ОДА

Львівщина – лідер серед областей України за укусами змій. Ще один такий випадок трапився 3 серпня. Укус плазуна вклав на лікарняне ліжко 60-річну жінку.

Рятувальники закликають бути надзвичайно обережними, вирушаючи на природу. Найчастіше змій можна зустріти у високій траві, кущах, полях та лісі.

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Змія вкусила 60-річну бабусю

  • Приблизно о 17:00 у Турківську центральну районну лікарню потрапила 60-річна жителька села Верхнє Гусине.
  • Її у праве передпліччя вкусила змія.
  • Жінку госпіталізували у стані середнього ступеня важкості.

Як вберегтися від укусу змії

  • Вирушаючи на природу, потрібно взувати високе та щільне взуття, яке змія не зможе прокусити.
  • Якщо ви побачили плазуна поряд із собою, не панікуйте та не наближайтесь до нього.
  • Щоб уникнути укусу, потрібно відійти, не роблячи різких рухів.
  • Якщо ж ви побачили змію в межах населеного пункту, потрібно її сфотографувати. Після цього необхідно повідомити про цей інцидент ДСНС. Тоді на місце скерують серпентологів, які виловлять плазуна.

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Що робити, якщо вкусила змія / Джерело: МОЗ / Інфографіка 24 каналу

Автор: Ольга Котів