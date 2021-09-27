На Львівщині авто перекинулось на водія: чоловік загинув на місці

На Львівщині 26 вересня чоловік загинув під власним авто. Він намагався витягнути автомобіль за допомогою лебідки, але той перекинувся.

Чоловік отримав важкі травми. Він загинув до приїзду медиків.

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На чоловіка перекинулось його власне авто

ДТП трапилася приблизно о 18:45 на лісовій дорозі поблизу села Висіч Яворівського району. Водій автомобіля "УАЗ 469", 40-річний житель Немирова, не впорався з керуванням і в'їхав у дерево.

Під час спроби витягнути авто за допомогою пристрою "Лебідка" воно перекинулось на чоловіка. Внаслідок інциденту водій помер на місці події.

У поліції підтвердили інформацію про цей трагічний інцидент. Однак деталі пообіцяли надати згодом.

Коротко про останні подібні випадки

У Шегинях 16 вересня трапилась смертельна ДТП – далекобійника затисло між двома вантажівками. Він намагався потрапити у свою фуру, яка раптово почала рухатись.

У червні неподалік Судової Вишні 32-річного чоловіка розчавила власна автівка. Він хотів самотужки зупинити авто, яке несподівано почало котитись з пагорба у кар'єр.