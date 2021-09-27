На Львівщині авто перекинулось на водія: чоловік загинув на місці
27 вересня 2021 , 11:29Читать новость на русском
На Львівщині 26 вересня чоловік загинув під власним авто. Він намагався витягнути автомобіль за допомогою лебідки, але той перекинувся.
Чоловік отримав важкі травми. Він загинув до приїзду медиків.
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На чоловіка перекинулось його власне авто
ДТП трапилася приблизно о 18:45 на лісовій дорозі поблизу села Висіч Яворівського району. Водій автомобіля "УАЗ 469", 40-річний житель Немирова, не впорався з керуванням і в'їхав у дерево.
Під час спроби витягнути авто за допомогою пристрою "Лебідка" воно перекинулось на чоловіка. Внаслідок інциденту водій помер на місці події.
У поліції підтвердили інформацію про цей трагічний інцидент. Однак деталі пообіцяли надати згодом.Зауважте! За інформацією поліції Львівщини, 26 вересня на дорогах області трапилися 33 ДТП, 2 з яких були з постраждалими. Внаслідок аварій одна людина загинула, а 2 – отримали травми.
Коротко про останні подібні випадки
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