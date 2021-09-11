Справжня трагедія: на Львівщині батько на смерть переїхав власну 2-річну доньку

На Львівщині водій автомобіля Opel скоїв наїзд на свою 2-річну доньку. Дитина померла від травм, яких зазнала внаслідок інциденту.

Моторошна трагедія сталася близько 21:15 години вечора у п'ятницю, 10 вересня, в одному з сіл Яворівського району.

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Водій автомобіля "Опель", 31-річний місцевий мешканець, рухаючись заднім ходом на власному подвір’ї, скоїв наїзд на свою дворічну доньку. Від отриманих травм дитина померла,

– зазначили правоохоронці.

Чоловіка затримали

За цим фактом співробітники поліцї відкрили кримінальне провадження за статтею про порушення правил безпеки руху.

Максимальне покарання – позбавлення волі на термін до 8 років з позбавленням права керувати транспортом на термін до 3 років.

Винуватця трагеії вже затримали, невдовзі суд обере йому запобіжний захід. Наразі правоохоронці встановлюють обставини інциденту.

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