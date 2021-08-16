У ДТП на Львівщині постраждали 6 людей: серед них двоє дітей – фото
Джерело:Нацполіція Львівщини
Поблизу Червонограда під Львовом 57-річний водій Volkswagen Passat влаштував ДТП. Він не впорався з керуванням і з'їхав у кювет. Як наслідок, травмувались 6 людей, серед який були діти.
Інцидент трапився о 15 серпня о 13:20 у селі Сілець Червоноградського району. На місці працювала поліція.
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Потерпілі в лікарні
Під час аварії травмувались водій та 5 пасажирів: двоє дітей віком 4 і 7 років, дві жінки віком 30 і 57 років та 27-річний чоловік. Їх відвезли до Червоноградської міської лікарні. Про стан потерпілих не повідомляють.
Внаслідок ДТП поблизу Червонограда травмувались діти / Фото Нацполіції Львівщини
Поліцейські відкрили кримінальне провадження порушення правил дорожнього руху водієм авто. Чоловікові максимально може загрожувати до 3 років обмеження волі. Також водія можуть позбавити права кермувати на той самий термін. Тривають слідчі дії.
Останні ДТП на Львівщині
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