На Львівщині мікроавтобус провалився у величезну яму і перекинувся: водій думав, що це калюжа

У Червонограді на території одного з підприємств, яке продає будматеріали, мікроавтобус потрапив у величезну яму. Внаслідок цього автівка перекинулась на бік посеред дороги.

Водій не міг побачити яму, адже вона була наповнена водою. Вочевидь, він подумав, що це звичайна калюжа.

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Мікроавтобус перекинувся у глибоку яму

Інцидент трапився 11 серпня на території одного з підприємств, яке продає будівельні матеріали, на вулиці Радехівській.

Водій мікроавтобуса потрапив у глибоку яму та перекинувся.

Вочевидь, він подумав, що це звичайна калюжа, яку можна легко проїхати.

За словами очевидців, після аварії чоловік перебував у стані шоку.

Йому довелося звернутися за допомогою до лікарів.

За інформацією журналістів, правоохоронців на місце події викликали двічі. Першого разу вони відмовились оформляти необхідні документи. Поліцейські пояснили це тим, що випадок трапився на приватній території.



У Червонограді мікроавтобус потрапив у глибоку яму / Фото "ДК Захід"



Інцидент трапився на приватному підприємстві / Фото "ДК Захід"



Авто перекинулось на бік / Фото "ДК Захід"



Медики надали водієві допомогу / Фото "ДК Захід"