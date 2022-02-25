На Львівщині ДСНС знищуватиме пошкоджені обстрілами боєприпаси

У Самбірському районі Львіської області ДСНС будуть знищувати пошкоджені боєприпаси. Адже вони можуть бути небезпечними для населення.

Знешкоджувати боєприпаси будуть в селі Корналовичі. Про це повідомили в Нацполіції 25 лютого.

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У повідомленні Нацполіції мовиться, що на Самбірщині піротехніки будуть шукати та знешкоджувати вибухонебезпечні речовини. Зокрема, ті, які були пошкоджені під час обстрілів.

Очевидно, працівники ДСНС хочуть ліквідувати всі залишки боєприпасів, щоб вони не загрожували життю людей.

Збройні сили України дають відсіч ворогу. Ми – під надійним захистом наших військових. А міжнародні партнери підтримують Україну і накладають санкції на Росію.

Текст допису Нацполіції:

Львівська область

Групою піротехнічних робіт проводяться роботи з виявлення та знешкодження вибухонебезпечних предметів на території с. Корналовичі Самбірського району.