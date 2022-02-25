Обезвреживать боеприпасы будут в селе Корналовичи. Об этом сообщили в Нацполиции 25 февраля.
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В сообщении Нацполиции говорится, что в Самборском районе пиротехники будут искать и обезвреживать взрывоопасные вещества. В частности, те, которые были повреждены во время обстрелов.
Очевидно, работники ГСЧС хотят ликвидировать все остатки боеприпасов, чтобы они не угрожали жизни людей.
Текст сообщения Нацполиции:
Львовская область
Группой пиротехнических работ проводятся работы по выявлению и обезвреживанию взрывоопасных предметов на территории с. Корналовичи Самборского района.