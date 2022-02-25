Знешкоджувати боєприпаси будуть в селі Корналовичі. Про це повідомили в Нацполіції 25 лютого.

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У повідомленні Нацполіції мовиться, що на Самбірщині піротехніки будуть шукати та знешкоджувати вибухонебезпечні речовини. Зокрема, ті, які були пошкоджені під час обстрілів.

Очевидно, працівники ДСНС хочуть ліквідувати всі залишки боєприпасів, щоб вони не загрожували життю людей.

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Текст допису Нацполіції:

Львівська область

Групою піротехнічних робіт проводяться роботи з виявлення та знешкодження вибухонебезпечних предметів на території с. Корналовичі Самбірського району.