На Львівщині хочуть запровадити е-квиток в обласних маршрутках

Львівська облдержадміністрація 3 лютого оголосила конкурс на пошук інвестора для запуску е-квитка у приміських та міжміських маршрутках. Приблизна сума інвестицій становить 2,5 мільйона євро.

Компанію-переможця планують визначити 10 березня. Вона повинна буде впровадити нову систему оплати проїзду до кінця 2022 року.

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У конкурсі зацікавлені 5 компаній

Управління транспорту та зв'язку ЛОДА 3 лютого оголосило конкурс на пошук інвестора для запуску електронного квитка. Заявку на участь у ньому можна буде подати до 4️ березня.

Цей конкурс планували оголосити ще в червні 2021 року. Проте, за словами заступника голови ЛОДА Юрія Бучка, через отримання необхідних погоджень від Державної регуляторної служби та Мін'юсту процес дещо затягнувся.

Бучко зауважив, що система е-квитка передбачатиме готівковий та безготівковий способи оплати. Наразі взяти участь у конкурсі зацікавлені 5 компаній. Однак в ЛОДА не розголошують їхні назви.

Наше завдання сформоване так, що можна буде купити проїзну картку, напевно, перевізник даватиме знижки на місячний проїзд. Можна буде розрахуватися звичайною зарплатною карткою, телефоном. Окрім того, валідатори будуть працювати з соціальною карткою пільговиків,

– додав Бучко.

Заступник очільника ЛОДА зазначив, що валідатори в автобусах встановлюватимуть щонайменше 6 місяців. Е-квиток мав би запрацювати до кінця 2022 року.

"У нас є понад тисяча автобусів. Потрібно їх облаштувати. На це потрібен час", – зауважив посадовець.

За словами Бучка, перевізники погоджуються із запровадженням е-квитка, адже це допоможе вирішити суперечки щодо перевезення пільговиків.

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Вимоги до учасників конкурсу на запровадження е-квитка