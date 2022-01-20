Картки "ЛеоКарт" продаватимуть у 400 місцях. Вони з'являться в продажі вже в березні.

Актуально У Львові запустили е-квиток: усе, що потрібно знати пасажирам

Транспортна картка коштуватиме 60 гривень

Директор департаменту міської мобільності та вуличної інфраструктури Львівської міської ради Олег Забарило розповів, що мерія вже готується до розміщення спеціальних місць продажу транспортних карток "ЛеоКарт". Її ціна становитиме 60 гривень. Щоб придбати таку картку, містянам не треба буде подавати документи.

В терміналі людина буде мати можливість її поповнити на разові поїздки, або вартість абонемента. Це буде швидкий процес. Просто, щоб запустити цей другий етап, ми мусимо спершу виокремити пільговиків,

– зазначив посадовець.

За його словами, картки пільговиків – складніші, тому потрібно пройти складнішу верифікацію.

"Ми також знаємо, що в обігу є багато підроблених посвідчень, водії часто не мають часу їх проконтролювати й перевірити. Тому ми пішли шляхом, щоб оцю найскладнішу категорію виокремити, щоб далі рухатись до інших категорій пасажирів", – пояснив Забарило.

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Картки для пільговиків – безкоштовні

За пільгову транспортну картку платити не потрібно. Щоб її отримати потрібно подати документи та заяву на виготовлення. Адреси пунктів:

вулиця Костя Левицького, 67;

вулиця Шевченка, 374;

вулиця Виговського, 32;

вулиця Хвильового, 14А;

проспект Червоної Калини, 72А;

вулиця Генерала Чупринки, 85.

Для виготовлення пільгової карти необхідні такі документи:

паспорт громадянина України або ID-картка;

документ, що підтверджує статус пільговика (посвідчення пільговика);

ІПН;

кольорове фото, розміром 3×4.

Пільговики, які ще не отримали "ЛеоКарт", до 28 лютого можуть безкоштовно їздити у громадському транспорті на підставі посвідчення. Проте до цього часу усі вони повинні виготовити собі транспорті картки.

Зверніть увагу! "Леокарт" – це автоматизована система обліку оплати проїзду у громадському транспорті Львова. Е-квиток діятиме в трамваях, тролейбусах та автобусах. Він дасть можливість зробити пересадку між різними видами транспорту упродовж 40 хвилин після валідації.