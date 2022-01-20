Карточки "ЛеоКарт" будут продавать в 400 местах. Они появятся в продаже уже в марте.
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Транспортная карта будет стоить 60 гривен
Директор департамента городской мобильности и уличной инфраструктуры Львовского городского совета Олег Забарило рассказал, что мэрия уже готовится к размещению специальных мест продажи транспортных карт "ЛеоКарт". Ее цена составит 60 гривен. Чтобы приобрести такую карту, горожанам не нужно будет подавать документы.
В терминале человек будет иметь возможность ее пополнить на разовые поездки или стоимость абонемента. Это будет быстрый процесс. Просто, чтобы запустить этот второй этап, мы должны сначала выделить льготников,
– отметил чиновник.
По его словам, карты льготников – более сложные, поэтому нужно пройти более сложную верификацию.
"Мы также знаем, что в обороте есть много поддельных удостоверений, у водителей часто нет времени их проконтролировать и проверить. Поэтому мы пошли по пути, чтобы эту самую сложную категорию выделить, чтобы дальше двигаться к другим категориям пассажиров", – пояснил Забарило.
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Карты для льготников – бесплатные
За льготную транспортную карту платить не нужно. Чтобы ее получить, нужно подать документы и заявление на изготовление. Адреса пунктов:
- улица Костя Левицкого, 67;
- улица Шевченко, 374;
- улица Выговского, 32;
- улица Хвылевого, 14А;
- проспект Червоной Калины, 72А;
- улица Генерала Чупрынки, 85.
Для изготовления льготной карты необходимы следующие документы:
- паспорт гражданина Украины или ID-карта;
- документ, подтверждающий статус льготника (удостоверение льготника);
- ИНН;
- цветное фото размером 3×4.
Льготники, которые еще не получили "ЛеоКарт", до 28 февраля могут бесплатно ездить в общественном транспорте на основании удостоверения. Однако к этому времени все они должны изготовить себе транспортные карточки.